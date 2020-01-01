Токеномика Dolan Duck (DOLAN) Откройте для себя ключевую информацию о Dolan Duck (DOLAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dolan Duck (DOLAN) Посмотрите на меня, Dolan теперь капитан. Официальный сайт: https://www.dolanduck.io/ Whitepaper: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z Купить DOLAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Dolan Duck (DOLAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dolan Duck (DOLAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,46M $ 5,46M $ 5,46M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 98,24M $ 98,24M $ 98,24M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,9107 $ 0,9107 $ 0,9107 Исторический минимум: $ 0,000054623107644853 $ 0,000054623107644853 $ 0,000054623107644853 Текущая цена: $ 0,05561 $ 0,05561 $ 0,05561 Узнайте больше о цене Dolan Duck (DOLAN)

Токеномика Dolan Duck (DOLAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dolan Duck (DOLAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOLAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOLAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOLAN, изучите текущую цену DOLAN!

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