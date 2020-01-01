Токеномика Dolan Duck (DOLAN)

Токеномика Dolan Duck (DOLAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Dolan Duck (DOLAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dolan Duck (DOLAN)

Посмотрите на меня, Dolan теперь капитан.

Официальный сайт:
https://www.dolanduck.io/
Whitepaper:
https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z

Токеномика и анализ цен Dolan Duck (DOLAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dolan Duck (DOLAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,46M
$ 5,46M$ 5,46M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 98,24M
$ 98,24M$ 98,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,9107
$ 0,9107$ 0,9107
Исторический минимум:
$ 0,000054623107644853
$ 0,000054623107644853$ 0,000054623107644853
Текущая цена:
$ 0,05561
$ 0,05561$ 0,05561

Токеномика Dolan Duck (DOLAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dolan Duck (DOLAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOLAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOLAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOLAN, изучите текущую цену DOLAN!

Как купить DOLAN

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История цены Dolan Duck (DOLAN)

Анализ истории цены DOLAN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DOLAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.