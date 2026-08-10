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Технический анализ DOGS (DOGS) за сегодня

Технический анализ DOGS (DOGS) за сегодня

Страница анализа DOGS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOGS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DOGS ниже.

Изменение цены DOGS (DOGS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00003681--+7,50%-6,44%-44,36%
Узнайте больше о цене DOGS

Технические индикаторы DOGS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DOGS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 6
Покупка 10
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00003677
0,00003677
R2
0,00003677
0,00003676
R1
0,00003676
0,00003676
PP
0,00003676
0,00003676
S1
0,00003675
0,00003675
S2
0,00003675
0,00003675
S3
0,00003674
0,00003675

Рыночные сигналы DOGS

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,29M
$13,59 M
$14,87 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,29 M
3-дневные активные продажи
$0,30 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,46 M
7-дневные активные продажи
$0,45 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала DOGS

Чистый притокЦена DOGSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,00
2026-08-09$0,05 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,03 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOGS/USDT
$0,0000368
$0,0000368$0,0000368
-1,47%
2.16B (USDT)
DOGS/USDC
$0,00003679
$0,00003679$0,00003679
-1,35%
1.47B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DOGS в USD

Сумма

DOGS
DOGS
USD
USD

1 DOGS = 0,00003681 USD

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