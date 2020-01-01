Токеномика DOGK (DOGK)

Токеномика DOGK (DOGK)

Откройте для себя ключевую информацию о DOGK (DOGK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DOGK (DOGK)

DAGKnight Dog — это мемкоин на протоколе KRC20 в сети Kaspa. Присоединяйтесь к нашему герою «DOGK», который прокладывает свой путь через мир BlockDAG, защищая и оберегая сеть Kaspa. Dagknight Dog будет на передовой, помогая новым пользователям осваивать революционную технологию и знакомиться с основателями первой в мире BlockDAG — Kaspa!

Официальный сайт:
https://www.dagknightdog.com
Whitepaper:
https://docs.dagknightdog.com/
Обозреватель блоков:
https://kas.fyi/token/krc20/DOGK

Токеномика и анализ цен DOGK (DOGK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGK (DOGK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 852,61K
$ 852,61K$ 852,61K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 4,46B
$ 4,46B$ 4,46B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M
Исторический максимум:
$ 0,002799
$ 0,002799$ 0,002799
Исторический минимум:
$ 0,000039685966470422
$ 0,000039685966470422$ 0,000039685966470422
Текущая цена:
$ 0,0001912
$ 0,0001912$ 0,0001912

Токеномика DOGK (DOGK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DOGK (DOGK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOGK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOGK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGK, изучите текущую цену DOGK!

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История цены DOGK (DOGK)

Анализ истории цены DOGK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.