Токеномика DOGK (DOGK) Откройте для себя ключевую информацию о DOGK (DOGK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен DOGK (DOGK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGK (DOGK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 852,61K $ 852,61K $ 852,61K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,46B $ 4,46B $ 4,46B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Исторический максимум: $ 0,002799 $ 0,002799 $ 0,002799 Исторический минимум: $ 0,000039685966470422 $ 0,000039685966470422 $ 0,000039685966470422 Текущая цена: $ 0,0001912 $ 0,0001912 $ 0,0001912 Узнайте больше о цене DOGK (DOGK)

Токеномика DOGK (DOGK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGK (DOGK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGK, изучите текущую цену DOGK!

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