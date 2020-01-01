Токеномика DOGEN (DOGEN) Откройте для себя ключевую информацию о DOGEN (DOGEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGEN (DOGEN) DOGEN – это альфа-собачий деген с сильным запахом мужественности и неизбежного успеха. Официальный сайт: https://dogen.meme/ Whitepaper: https://docs.dogen.meme/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/B7xavrAozTa1msQxu8YAcvPftf76x1fJYyLrYdTnbrah Купить DOGEN сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGEN (DOGEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGEN (DOGEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Исторический максимум: $ 0,004146 $ 0,004146 $ 0,004146 Исторический минимум: $ 0,000183193448518083 $ 0,000183193448518083 $ 0,000183193448518083 Текущая цена: $ 0,0001929 $ 0,0001929 $ 0,0001929 Узнайте больше о цене DOGEN (DOGEN)

Токеномика DOGEN (DOGEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGEN (DOGEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGEN, изучите текущую цену DOGEN!

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