Токеномика DOGECOIN (DOGECOIN) Откройте для себя ключевую информацию о DOGECOIN (DOGECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGECOIN (DOGECOIN) DOGECOIN - это мемкоин в сети Ethereum. Официальный сайт: https://doge.ong/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd09e5d8607f2541e13c3f014c360f0ee2a25eb80 Купить DOGECOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGECOIN (DOGECOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGECOIN (DOGECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,17K $ 44,17K $ 44,17K Исторический максимум: $ 0,0000109 $ 0,0000109 $ 0,0000109 Исторический минимум: $ 0,000000041843632979 $ 0,000000041843632979 $ 0,000000041843632979 Текущая цена: $ 0,000000105 $ 0,000000105 $ 0,000000105 Узнайте больше о цене DOGECOIN (DOGECOIN)

Токеномика DOGECOIN (DOGECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGECOIN (DOGECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGECOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGECOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGECOIN, изучите текущую цену DOGECOIN!

Как купить DOGECOIN Заинтересованы в добавлении DOGECOIN (DOGECOIN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DOGECOIN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DOGECOIN на MEXC прямо сейчас!

История цены DOGECOIN (DOGECOIN) Анализ истории цены DOGECOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DOGECOIN прямо сейчас!

Прогноз цены DOGECOIN Хотите узнать, куда может двигаться DOGECOIN? Наша страница прогноза цены DOGECOIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DOGECOIN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!