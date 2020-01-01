Токеномика DOGAMI (DOGA) Откройте для себя ключевую информацию о DOGAMI (DOGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOGAMI (DOGA) DOGAMÍ - развлекательная компания, разрабатывающая web3-игры, в центре которых находятся Догами - мистические 3D-аватары собак, наделенные духовной силой. Пользователи DOGAMÍ могут получить различные интерактивные впечатления в захватывающей вселенной. Основным продуктом компании является Академия DOGAMÍ, гибридная управленческая игра, в которой пользователи могут тренировать лучшую собаку, участвовать в мистических полосах препятствий и выигрывать $DOGA в соревновательных PVP-состязаниях. Официальный сайт: https://dogami.com/ Whitepaper: https://whitepaper.dogami.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Купить DOGA сейчас!

Токеномика и анализ цен DOGAMI (DOGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGAMI (DOGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 504,19K $ 504,19K $ 504,19K Общее предложение: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M Оборотное предложение: $ 782,91M $ 782,91M $ 782,91M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 572,44K $ 572,44K $ 572,44K Исторический максимум: $ 0,0469 $ 0,0469 $ 0,0469 Исторический минимум: $ 0,000603916131528174 $ 0,000603916131528174 $ 0,000603916131528174 Текущая цена: $ 0,000644 $ 0,000644 $ 0,000644 Узнайте больше о цене DOGAMI (DOGA)

Токеномика DOGAMI (DOGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOGAMI (DOGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGA, изучите текущую цену DOGA!

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