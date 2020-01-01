Токеномика DOGAMI (DOGA)

Токеномика DOGAMI (DOGA)

Откройте для себя ключевую информацию о DOGAMI (DOGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DOGAMI (DOGA)

DOGAMÍ - развлекательная компания, разрабатывающая web3-игры, в центре которых находятся Догами - мистические 3D-аватары собак, наделенные духовной силой. Пользователи DOGAMÍ могут получить различные интерактивные впечатления в захватывающей вселенной. Основным продуктом компании является Академия DOGAMÍ, гибридная управленческая игра, в которой пользователи могут тренировать лучшую собаку, участвовать в мистических полосах препятствий и выигрывать $DOGA в соревновательных PVP-состязаниях.

Официальный сайт:
https://dogami.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.dogami.com
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg

Токеномика и анализ цен DOGAMI (DOGA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOGAMI (DOGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 504,19K
$ 504,19K$ 504,19K
Общее предложение:
$ 888,89M
$ 888,89M$ 888,89M
Оборотное предложение:
$ 782,91M
$ 782,91M$ 782,91M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 572,44K
$ 572,44K$ 572,44K
Исторический максимум:
$ 0,0469
$ 0,0469$ 0,0469
Исторический минимум:
$ 0,000603916131528174
$ 0,000603916131528174$ 0,000603916131528174
Текущая цена:
$ 0,000644
$ 0,000644$ 0,000644

Токеномика DOGAMI (DOGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DOGAMI (DOGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOGA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOGA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGA, изучите текущую цену DOGA!

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История цены DOGAMI (DOGA)

Анализ истории цены DOGA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DOGA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.