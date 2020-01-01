Токеномика DuelNow (DNOW) Откройте для себя ключевую информацию о DuelNow (DNOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DuelNow (DNOW) DuelNow – это инновационный рынок спортивных прогнозов, где пользователи полностью контролируют ситуацию. Эта одноранговая платформа обеспечивает индивидуальные коэффициенты и прямую конкуренцию, устраняя традиционных посредников. Исключая дом и любое преимущество дома, DuelNow обеспечивает прозрачность и ориентированность на пользователя. Получайте прибыль от своих спортивных прогнозов. Официальный сайт: https://www.duelnow.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8074836637eb9cc73a01a65d5700907fc639c4e9 Купить DNOW сейчас!

Токеномика и анализ цен DuelNow (DNOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DuelNow (DNOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Исторический минимум: $ 0,000666290895569946 $ 0,000666290895569946 $ 0,000666290895569946 Текущая цена: $ 0,000702 $ 0,000702 $ 0,000702 Узнайте больше о цене DuelNow (DNOW)

Токеномика DuelNow (DNOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DuelNow (DNOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DNOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DNOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DNOW, изучите текущую цену DNOW!

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