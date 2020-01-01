Токеномика DarkShield Games (DKS)

Токеномика DarkShield Games (DKS)

Откройте для себя ключевую информацию о DarkShield Games (DKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DarkShield Games (DKS)

DarkShield Game Studio специализируется на разработке видеоигр, мы разрабатываем 2D и 3D RPG видеоигры. DarkShield Games создает связь между игровой индустрией и криптовалютным миром на основе глубоких исследований. Все игры DarkShield будут интегрированы в нашу систему NFT и Point System и будут использовать только официальный токен DarkShield во всей своей экосистеме. Таким образом, в экосистеме DarkShield вам никогда не будет скучно выбирать.

Официальный сайт:
https://darkshield.games
Whitepaper:
https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287

Токеномика и анализ цен DarkShield Games (DKS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DarkShield Games (DKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,96B
$ 2,96B$ 2,96B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 115,79K
$ 115,79K$ 115,79K
Исторический максимум:
$ 0,112866
$ 0,112866$ 0,112866
Исторический минимум:
$ 0,000033350645601496
$ 0,000033350645601496$ 0,000033350645601496
Текущая цена:
$ 0,00003911
$ 0,00003911$ 0,00003911

Токеномика DarkShield Games (DKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DarkShield Games (DKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DKS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DKS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DKS, изучите текущую цену DKS!

Как купить DKS

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История цены DarkShield Games (DKS)

Анализ истории цены DKS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.