Токеномика DarkShield Games (DKS) Откройте для себя ключевую информацию о DarkShield Games (DKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DarkShield Games (DKS) DarkShield Game Studio специализируется на разработке видеоигр, мы разрабатываем 2D и 3D RPG видеоигры. DarkShield Games создает связь между игровой индустрией и криптовалютным миром на основе глубоких исследований. Все игры DarkShield будут интегрированы в нашу систему NFT и Point System и будут использовать только официальный токен DarkShield во всей своей экосистеме. Таким образом, в экосистеме DarkShield вам никогда не будет скучно выбирать. Официальный сайт: https://darkshield.games Whitepaper: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 Купить DKS сейчас!

Токеномика и анализ цен DarkShield Games (DKS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DarkShield Games (DKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,96B $ 2,96B $ 2,96B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 115,79K $ 115,79K $ 115,79K Исторический максимум: $ 0,112866 $ 0,112866 $ 0,112866 Исторический минимум: $ 0,000033350645601496 $ 0,000033350645601496 $ 0,000033350645601496 Текущая цена: $ 0,00003911 $ 0,00003911 $ 0,00003911 Узнайте больше о цене DarkShield Games (DKS)

Токеномика DarkShield Games (DKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DarkShield Games (DKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DKS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DKS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DKS, изучите текущую цену DKS!

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