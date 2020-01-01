Токеномика Digimon (DIGIMON) Откройте для себя ключевую информацию о Digimon (DIGIMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Digimon (DIGIMON) Digimon Engine – мультиагентный, многопользовательский фреймворк для игр, основанных на искусственном интеллекте, и агентных метавселенных. Официальный сайт: https://digimon.tech/ Whitepaper: https://docs.digimon.tech Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/WEmjxPMGXEW1Nvc4rCgRKiWHj1H1tvhPsKMw2yvpump Купить DIGIMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Digimon (DIGIMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Digimon (DIGIMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 151,09K $ 151,09K $ 151,09K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05259 $ 0,05259 $ 0,05259 Исторический минимум: $ 0,000121748177568048 $ 0,000121748177568048 $ 0,000121748177568048 Текущая цена: $ 0,0001511 $ 0,0001511 $ 0,0001511 Узнайте больше о цене Digimon (DIGIMON)

Токеномика Digimon (DIGIMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Digimon (DIGIMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIGIMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIGIMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIGIMON, изучите текущую цену DIGIMON!

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