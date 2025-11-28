Dango Planet – это кроссчейн-платформа для свопа на базе BNBChain с искусственным интеллектом, которая начинает с BRC20 на Bitcoin и масштабируется до сетей EVM, Solana, Sui и, в конечном итоге, до всех сетей. Задайте команду на обычном языке нашему ИИ-агенту на базе LLM, и он выполнит своп, оптимизирует торговый маршрут и комиссию за газ, а также предоставит сигналы о покупке/удержании/продаже в режиме реального времени. Ключевые особенности: интеграция ИИ-агента и LLM, кроссчейн-мост и маршрутизация, оптимизация маршрута и газа, торговые сигналы в реальном времени, безопасность корпоративного уровня.