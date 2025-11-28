Токеномика DGGO (DGGO)
Токеномика и анализ цен DGGO (DGGO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене DGGO (DGGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о DGGO (DGGO)
Dango Planet – это кроссчейн-платформа для свопа на базе BNBChain с искусственным интеллектом, которая начинает с BRC20 на Bitcoin и масштабируется до сетей EVM, Solana, Sui и, в конечном итоге, до всех сетей. Задайте команду на обычном языке нашему ИИ-агенту на базе LLM, и он выполнит своп, оптимизирует торговый маршрут и комиссию за газ, а также предоставит сигналы о покупке/удержании/продаже в режиме реального времени. Ключевые особенности: интеграция ИИ-агента и LLM, кроссчейн-мост и маршрутизация, оптимизация маршрута и газа, торговые сигналы в реальном времени, безопасность корпоративного уровня.
Токеномика DGGO (DGGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики DGGO (DGGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DGGO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DGGO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DGGO, изучите текущую цену DGGO!
Как купить DGGO
Заинтересованы в добавлении DGGO (DGGO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DGGO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены DGGO (DGGO)
Анализ истории цены DGGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены DGGO
Хотите узнать, куда может двигаться DGGO? Наша страница прогноза цены DGGO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить DGGO (DGGO)
Сумма
1 DGGO = 0 USD
Торговля DGGO (DGGO)
В тренде
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
ТОП по объему
Криптовалюты с наибольшим объемом торгов
Недавно добавленные
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Лидеры роста
Топ криптовалют по росту за 24 часа, на которые стоит обратить внимание каждому трейдеру