Токеномика DF Capital DAO (DFC) Откройте для себя ключевую информацию о DF Capital DAO (DFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DF Capital DAO (DFC) Основная идея и задача нашего DF Capital — стать сообществом номер один в TON, создать внутри него эффект синергии за счет популяризации и заполнения недостающих ниш, услуг и продуктов. Поверх блокчейна TON мы запустили токен DFC, который социально объединит всех участников этого крипто-сектора в нечто более целостное. Официальный сайт: https://definder.club/ Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP Купить DFC сейчас!

Токеномика и анализ цен DF Capital DAO (DFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DF Capital DAO (DFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,41M $ 1,41M $ 1,41M Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 26,56M $ 26,56M $ 26,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,60M $ 10,60M $ 10,60M Исторический максимум: $ 3,8 $ 3,8 $ 3,8 Исторический минимум: $ 0,052401659019104006 $ 0,052401659019104006 $ 0,052401659019104006 Текущая цена: $ 0,053 $ 0,053 $ 0,053 Узнайте больше о цене DF Capital DAO (DFC)

Токеномика DF Capital DAO (DFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DF Capital DAO (DFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DFC, изучите текущую цену DFC!

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