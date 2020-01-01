Токеномика Decentralized ETF (DETF)

Токеномика Decentralized ETF (DETF)

Откройте для себя ключевую информацию о Decentralized ETF (DETF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Decentralized ETF (DETF)

D-ETF позиционируется как передовое решение RWA, призванное совершить революцию в финансовой индустрии, преодолев разрыв между традиционными и цифровыми финансами, с сильным акцентом на инклюзивность и глобальную доступность. D-ETF - это инновационная торговая платформа, объединяющая криптовалюты, акции и ETF в одном удобном для пользователя интерфейсе и направленная на демократизацию глобальных финансовых рынков.

Официальный сайт:
https://www.d-etf.com/
Whitepaper:
https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d

Токеномика и анализ цен Decentralized ETF (DETF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentralized ETF (DETF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 420,80K
$ 420,80K$ 420,80K
Исторический максимум:
$ 0,1298
$ 0,1298$ 0,1298
Исторический минимум:
$ 0,004096872145891103
$ 0,004096872145891103$ 0,004096872145891103
Текущая цена:
$ 0,004208
$ 0,004208$ 0,004208

Токеномика Decentralized ETF (DETF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Decentralized ETF (DETF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DETF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DETF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DETF, изучите текущую цену DETF!

Как купить DETF

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История цены Decentralized ETF (DETF)

Анализ истории цены DETF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DETF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.