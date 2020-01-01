Токеномика Decentralized ETF (DETF) Откройте для себя ключевую информацию о Decentralized ETF (DETF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Decentralized ETF (DETF) D-ETF позиционируется как передовое решение RWA, призванное совершить революцию в финансовой индустрии, преодолев разрыв между традиционными и цифровыми финансами, с сильным акцентом на инклюзивность и глобальную доступность. D-ETF - это инновационная торговая платформа, объединяющая криптовалюты, акции и ETF в одном удобном для пользователя интерфейсе и направленная на демократизацию глобальных финансовых рынков. Официальный сайт: https://www.d-etf.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/1Ttbzj4raz5Kjhp_xoHCnVXWh0ruwwE5B/edit#slide=id.p1 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5516AC1aaCa7BB2fD5b7bDDE1549Ef1Ea242953d Купить DETF сейчас!

Токеномика и анализ цен Decentralized ETF (DETF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Decentralized ETF (DETF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 420,80K $ 420,80K $ 420,80K Исторический максимум: $ 0,1298 $ 0,1298 $ 0,1298 Исторический минимум: $ 0,004096872145891103 $ 0,004096872145891103 $ 0,004096872145891103 Текущая цена: $ 0,004208 $ 0,004208 $ 0,004208 Узнайте больше о цене Decentralized ETF (DETF)

Токеномика Decentralized ETF (DETF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Decentralized ETF (DETF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DETF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DETF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DETF, изучите текущую цену DETF!

Как купить DETF Заинтересованы в добавлении Decentralized ETF (DETF) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DETF, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DETF на MEXC прямо сейчас!

История цены Decentralized ETF (DETF) Анализ истории цены DETF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DETF прямо сейчас!

Прогноз цены DETF Хотите узнать, куда может двигаться DETF? Наша страница прогноза цены DETF объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DETF прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!