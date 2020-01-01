Токеномика SUI Desci Agents (DESCI)

Токеномика SUI Desci Agents (DESCI)

Откройте для себя ключевую информацию о SUI Desci Agents (DESCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SUI Desci Agents (DESCI)

SUI Desci Agents – это платформа для запуска активов DeSci, увеличения их аудитории с помощью ИИ-агентов и генерирования ликвидности с помощью механики, вдохновленной pump.fun. Наша цель – обеспечить демократизацию исследований в области долголетия, открыв их ценность для широких масс.

Официальный сайт:
https://desciagents.ai/
Whitepaper:
https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs

Токеномика и анализ цен SUI Desci Agents (DESCI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUI Desci Agents (DESCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 831,00K
$ 831,00K$ 831,00K
Исторический максимум:
$ 0,025228
$ 0,025228$ 0,025228
Исторический минимум:
$ 0,000754243622946928
$ 0,000754243622946928$ 0,000754243622946928
Текущая цена:
$ 0,000831
$ 0,000831$ 0,000831

Токеномика SUI Desci Agents (DESCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SUI Desci Agents (DESCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DESCI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DESCI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DESCI, изучите текущую цену DESCI!

Как купить DESCI

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История цены SUI Desci Agents (DESCI)

Анализ истории цены DESCI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DESCI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.