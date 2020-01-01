Токеномика SUI Desci Agents (DESCI) Откройте для себя ключевую информацию о SUI Desci Agents (DESCI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUI Desci Agents (DESCI) SUI Desci Agents – это платформа для запуска активов DeSci, увеличения их аудитории с помощью ИИ-агентов и генерирования ликвидности с помощью механики, вдохновленной pump.fun. Наша цель – обеспечить демократизацию исследований в области долголетия, открыв их ценность для широких масс. Официальный сайт: https://desciagents.ai/ Whitepaper: https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs Купить DESCI сейчас!

Токеномика и анализ цен SUI Desci Agents (DESCI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUI Desci Agents (DESCI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 831,00K $ 831,00K $ 831,00K Исторический максимум: $ 0,025228 $ 0,025228 $ 0,025228 Исторический минимум: $ 0,000754243622946928 $ 0,000754243622946928 $ 0,000754243622946928 Текущая цена: $ 0,000831 $ 0,000831 $ 0,000831 Узнайте больше о цене SUI Desci Agents (DESCI)

Токеномика SUI Desci Agents (DESCI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUI Desci Agents (DESCI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DESCI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DESCI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DESCI, изучите текущую цену DESCI!

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