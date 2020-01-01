Токеномика Deri (DERI)

Токеномика Deri (DERI)

Откройте для себя ключевую информацию о Deri (DERI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Deri (DERI)

Deri Protocol is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. With Deri Protocol, trades are executed under AMM paradigm and positions are tokenized as NFTs, highly composable with other DeFi projects. Having provided an on-chain mechanism to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently, Deri Protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure. $DERI is the governance token of Deri Protocol.

Официальный сайт:
https://deri.io/#/index
Whitepaper:
https://github.com/deri-finance/whitepaper/blob/master/deri_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa487bf43cf3b10dffc97a9a744cbb7036965d3b9

Токеномика и анализ цен Deri (DERI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deri (DERI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 475,47K
$ 475,47K$ 475,47K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 124,70M
$ 124,70M$ 124,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,65
$ 0,65$ 0,65
Исторический минимум:
$ 0,003092234761214728
$ 0,003092234761214728$ 0,003092234761214728
Текущая цена:
$ 0,003813
$ 0,003813$ 0,003813

Токеномика Deri (DERI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Deri (DERI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DERI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DERI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DERI, изучите текущую цену DERI!

Как купить DERI

Заинтересованы в добавлении Deri (DERI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DERI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Deri (DERI)

Анализ истории цены DERI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DERI

Хотите узнать, куда может двигаться DERI? Наша страница прогноза цены DERI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.