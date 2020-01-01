Токеномика Deri (DERI) Откройте для себя ключевую информацию о Deri (DERI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Deri (DERI) Deri Protocol is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. With Deri Protocol, trades are executed under AMM paradigm and positions are tokenized as NFTs, highly composable with other DeFi projects. Having provided an on-chain mechanism to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently, Deri Protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure. $DERI is the governance token of Deri Protocol. Официальный сайт: https://deri.io/#/index Whitepaper: https://github.com/deri-finance/whitepaper/blob/master/deri_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa487bf43cf3b10dffc97a9a744cbb7036965d3b9 Купить DERI сейчас!

Токеномика и анализ цен Deri (DERI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deri (DERI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 475,47K $ 475,47K $ 475,47K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 124,70M $ 124,70M $ 124,70M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,65 $ 0,65 $ 0,65 Исторический минимум: $ 0,003092234761214728 $ 0,003092234761214728 $ 0,003092234761214728 Текущая цена: $ 0,003813 $ 0,003813 $ 0,003813 Узнайте больше о цене Deri (DERI)

Токеномика Deri (DERI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Deri (DERI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DERI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DERI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DERI, изучите текущую цену DERI!

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