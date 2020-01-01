Токеномика DENTNet (DENTX) Откройте для себя ключевую информацию о DENTNet (DENTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DENTNet (DENTX) DENTNet – это глобальный блокчейн для телекоммуникационных активов, таких как мобильные данные или частоты. Сеть работает на механизме консенсуса Номинированное подтверждение стейкинга (Nominated Proof of Stake) и реализует такие специфические для телекоммуникационных компаний концепции, как спонсорство операторов и истечение срока действия активов. С 90-х годов каждый оператор мобильной связи использовал собственное программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета, управления подписками, трафиком и т. д. Теперь многие из этих услуг может предоставлять единая платформа – глобальный блокчейн DENT. Это поможет операторам и предприятиям автоматизировать процессы, снизить затраты и ускорить внедрение инноваций. DENTNet будет использоваться операторами мобильной связи и их партнерами, такими как предприятия, реселлеры и поставщики услуг. DENT Wireless Limited станет первым оператором, использующим DENTNet. Официальный сайт: https://www.dentnet.io Whitepaper: http://docs.dentnet.io/dentnet-documentation/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd65981da8d0bc8ef308d81c2b4955b0781fcdbfb Купить DENTX сейчас!

Токеномика и анализ цен DENTNet (DENTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DENTNet (DENTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 11,13B $ 11,13B $ 11,13B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,75M $ 45,75M $ 45,75M Исторический максимум: $ 1,11799 $ 1,11799 $ 1,11799 Исторический минимум: $ 0,006250739730383341 $ 0,006250739730383341 $ 0,006250739730383341 Текущая цена: $ 0,00411 $ 0,00411 $ 0,00411 Узнайте больше о цене DENTNet (DENTX)

Токеномика DENTNet (DENTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DENTNet (DENTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DENTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DENTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DENTX, изучите текущую цену DENTX!

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