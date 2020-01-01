Токеномика DENTNet (DENTX)

Токеномика DENTNet (DENTX)

Откройте для себя ключевую информацию о DENTNet (DENTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о DENTNet (DENTX)

DENTNet – это глобальный блокчейн для телекоммуникационных активов, таких как мобильные данные или частоты. Сеть работает на механизме консенсуса Номинированное подтверждение стейкинга (Nominated Proof of Stake) и реализует такие специфические для телекоммуникационных компаний концепции, как спонсорство операторов и истечение срока действия активов. С 90-х годов каждый оператор мобильной связи использовал собственное программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета, управления подписками, трафиком и т. д. Теперь многие из этих услуг может предоставлять единая платформа – глобальный блокчейн DENT. Это поможет операторам и предприятиям автоматизировать процессы, снизить затраты и ускорить внедрение инноваций. DENTNet будет использоваться операторами мобильной связи и их партнерами, такими как предприятия, реселлеры и поставщики услуг. DENT Wireless Limited станет первым оператором, использующим DENTNet.

Официальный сайт:
https://www.dentnet.io
Whitepaper:
http://docs.dentnet.io/dentnet-documentation/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd65981da8d0bc8ef308d81c2b4955b0781fcdbfb

Токеномика и анализ цен DENTNet (DENTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DENTNet (DENTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 11,13B
$ 11,13B$ 11,13B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 45,75M
$ 45,75M$ 45,75M
Исторический максимум:
$ 1,11799
$ 1,11799$ 1,11799
Исторический минимум:
$ 0,006250739730383341
$ 0,006250739730383341$ 0,006250739730383341
Текущая цена:
$ 0,00411
$ 0,00411$ 0,00411

Токеномика DENTNet (DENTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DENTNet (DENTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DENTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DENTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DENTX, изучите текущую цену DENTX!

Как купить DENTX

Заинтересованы в добавлении DENTNet (DENTX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DENTX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены DENTNet (DENTX)

Анализ истории цены DENTX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DENTX

Хотите узнать, куда может двигаться DENTX? Наша страница прогноза цены DENTX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.