Токеномика Delusional Coin (DELULU)

Токеномика Delusional Coin (DELULU)

Откройте для себя ключевую информацию о Delusional Coin (DELULU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:34:57 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Delusional Coin (DELULU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Delusional Coin (DELULU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,004525
$ 0,004525$ 0,004525
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,00011526
$ 0,00011526$ 0,00011526

Информация о Delusional Coin (DELULU)

«DELULU» происходит от слова «delusional» (бредовый), означающего преданную, мечтательную веру. Оно призывает держателей принимать хайп, фантазии и FOMO, процветая на социальном буме и вирусной культуре. Его мантра: «Нет веры, нет прибыли – смело мечтай, смело плати», отражающая убеждение, основанное на мемах.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BDWvvvKUS9c3C4Rz1w9tk5uD519CzD2f6n7zBk2Bbonk

Токеномика Delusional Coin (DELULU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Delusional Coin (DELULU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DELULU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DELULU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DELULU, изучите текущую цену DELULU!

Как купить DELULU

Заинтересованы в добавлении Delusional Coin (DELULU) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DELULU, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Delusional Coin (DELULU)

Анализ истории цены DELULU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DELULU

Хотите узнать, куда может двигаться DELULU? Наша страница прогноза цены DELULU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»