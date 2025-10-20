Текущая цена Delusional Coin сегодня составляет 0.00011313 USD. Следите за обновлениями цены DELULU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DELULU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Delusional Coin сегодня составляет 0.00011313 USD. Следите за обновлениями цены DELULU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DELULU прямо сейчас на MEXC.

Логотип Delusional Coin

Delusional Coin Курс (DELULU)

Текущая цена 1 DELULU в USD:

+12,39%1D
USD
График цены Delusional Coin (DELULU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:43:08 (UTC+8)

Информация о ценах Delusional Coin (DELULU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,04%

+12,39%

-2,07%

-2,07%

Текущая цена Delusional Coin (DELULU) составляет $ 0,00011313. За последние 24 часа DELULU торговался в диапазоне от $ 0,00009796 до $ 0,00011428, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DELULU за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, DELULU изменился на -0,04% за последний час, на +12,39% за 24 часа и на -2,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Delusional Coin (DELULU)

SOL

Текущая рыночная капитализация Delusional Coin составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 53,52K. Циркулируещее обращение DELULU составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Delusional Coin (DELULU) в USD

Отслеживайте изменения цены Delusional Coin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0000124716+12,39%
30 дней$ +0,00002154+23,51%
60 дней$ -0,00013037-53,55%
90 дней$ -0,00068347-85,80%
Изменение цены Delusional Coin сегодня

Сегодня для DELULU зафиксировано изменение $ +0,0000124716 (+12,39%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Delusional Coin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,00002154 (+23,51%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Delusional Coin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DELULU изменился на $ -0,00013037 (-53,55%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Delusional Coin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00068347 (-85,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Delusional Coin (DELULU)?

Просмотеть страницу истории цен Delusional Coin.

Что такое Delusional Coin (DELULU)

«DELULU» происходит от слова «delusional» (бредовый), означающего преданную, мечтательную веру. Оно призывает держателей принимать хайп, фантазии и FOMO, процветая на социальном буме и вирусной культуре. Его мантра: «Нет веры, нет прибыли – смело мечтай, смело плати», отражающая убеждение, основанное на мемах.

Delusional Coin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Delusional Coin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга DELULU, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Delusional Coin в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Delusional Coin простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Delusional Coin (USD)

Сколько будет стоить Delusional Coin (DELULU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Delusional Coin (DELULU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Delusional Coin.

Проверьте прогноз цены Delusional Coin!

Токеномика Delusional Coin (DELULU)

Понимание токеномики Delusional Coin (DELULU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DELULU прямо сейчас!

Как купить Delusional Coin (DELULU)

Ищете как купить Delusional Coin? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Delusional Coin на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

DELULU на местную валюту

Источники Delusional Coin

Для более глубокого понимания Delusional Coin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Delusional Coin

Сколько стоит Delusional Coin (DELULU) на сегодня?
Актуальная цена DELULU в USD – 0,00011313 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DELULU в USD?
Текущая цена DELULU в USD составляет $ 0,00011313. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Delusional Coin?
Рыночная капитализация DELULU составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DELULU?
Циркулирующее предложение DELULU составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DELULU?
DELULU достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена DELULU за все время (ATL)?
DELULU достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов DELULU?
Объем торгов за последние 24 часа для DELULU составляет $ 53,52K USD.
Вырастет ли DELULU в цене в этом году?
DELULU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DELULU для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Delusional Coin (DELULU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

