Токеномика DeFi Agents AI (DEFIAI)

Токеномика DeFi Agents AI (DEFIAI)

Откройте для себя ключевую информацию о DeFi Agents AI (DEFIAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DeFi Agents AI (DEFIAI)

Запущенный в декабре 2024 года DeFi Agents AI – это криптовалютный торговый помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. Проект нацелен на предоставление трейдерам инструментов для анализа рынка, автоматической торговли и оптимизации стратегий. Разработанная глобальной командой экспертов с большим опытом в области ИИ, трейдинга и блокчейна, платформа призвана упростить торговые процессы, максимизируя эффективность и прибыльность. Токен $DEFAI является нативным утилитарным токеном платформы DeFi Agents AI. Он используется для разблокировки премиум-функций, включая продвинутые торговые боты с искусственным интеллектом, вознаграждения за стейкинг и доступ к персонализированным торговым стратегиям.

Официальный сайт:
https://defiagents.ai/
Whitepaper:
https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063

Токеномика и анализ цен DeFi Agents AI (DEFIAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi Agents AI (DEFIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,017749
$ 0,017749$ 0,017749
Исторический минимум:
$ 0,00009841384470725
$ 0,00009841384470725$ 0,00009841384470725
Текущая цена:
$ 0,00013052
$ 0,00013052$ 0,00013052

Токеномика DeFi Agents AI (DEFIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DeFi Agents AI (DEFIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEFIAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEFIAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFIAI, изучите текущую цену DEFIAI!

Как купить DEFIAI

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История цены DeFi Agents AI (DEFIAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.