Токеномика DeFi Agents AI (DEFIAI) Откройте для себя ключевую информацию о DeFi Agents AI (DEFIAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeFi Agents AI (DEFIAI) Запущенный в декабре 2024 года DeFi Agents AI – это криптовалютный торговый помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. Проект нацелен на предоставление трейдерам инструментов для анализа рынка, автоматической торговли и оптимизации стратегий. Разработанная глобальной командой экспертов с большим опытом в области ИИ, трейдинга и блокчейна, платформа призвана упростить торговые процессы, максимизируя эффективность и прибыльность. Токен $DEFAI является нативным утилитарным токеном платформы DeFi Agents AI. Он используется для разблокировки премиум-функций, включая продвинутые торговые боты с искусственным интеллектом, вознаграждения за стейкинг и доступ к персонализированным торговым стратегиям. Официальный сайт: https://defiagents.ai/ Whitepaper: https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063 Купить DEFIAI сейчас!

Токеномика и анализ цен DeFi Agents AI (DEFIAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFi Agents AI (DEFIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,017749 $ 0,017749 $ 0,017749 Исторический минимум: $ 0,00009841384470725 $ 0,00009841384470725 $ 0,00009841384470725 Текущая цена: $ 0,00013052 $ 0,00013052 $ 0,00013052 Узнайте больше о цене DeFi Agents AI (DEFIAI)

Токеномика DeFi Agents AI (DEFIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFi Agents AI (DEFIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEFIAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEFIAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFIAI, изучите текущую цену DEFIAI!

Как купить DEFIAI Заинтересованы в добавлении DeFi Agents AI (DEFIAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEFIAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DEFIAI на MEXC прямо сейчас!

История цены DeFi Agents AI (DEFIAI) Анализ истории цены DEFIAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DEFIAI прямо сейчас!

Прогноз цены DEFIAI Хотите узнать, куда может двигаться DEFIAI? Наша страница прогноза цены DEFIAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEFIAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!