Токеномика Global DePIN Chain (DEEPSEEK)
Информация о Global DePIN Chain (DEEPSEEK)
Первая экосистема ИИ, которая распределяет потоки прибыли обратно в сообщество. Расширение Global DePIN Chain Chrome: Загрузите расширение, подключите свое устройство и оборудуйте куб ИИ. Расширение работает как метод сбора, упаковки и транзакций ваших данных. DePIN Chain Marketplace - это центр, где компании, занимающиеся продажей данных, могут приобрести пользовательские данные. Процесс компенсирует пользователям, которые продают свои данные. До сих пор технологические гиганты монополизировали доходы, получаемые от своих пользователей. DePIN Chain пересматривает структуру стоимости и позволяет своим пользователям получать выгоду от просмотра данных.
Токеномика и анализ цен Global DePIN Chain (DEEPSEEK)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Global DePIN Chain (DEEPSEEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Global DePIN Chain (DEEPSEEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Global DePIN Chain (DEEPSEEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DEEPSEEK, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DEEPSEEK.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 DEEPSEEK = 0,000482 USD