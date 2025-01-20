Что такое Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Первая экосистема ИИ, которая распределяет потоки прибыли обратно в сообщество. Расширение Global DePIN Chain Chrome: Загрузите расширение, подключите свое устройство и оборудуйте куб ИИ. Расширение работает как метод сбора, упаковки и транзакций ваших данных. DePIN Chain Marketplace - это центр, где компании, занимающиеся продажей данных, могут приобрести пользовательские данные. Процесс компенсирует пользователям, которые продают свои данные. До сих пор технологические гиганты монополизировали доходы, получаемые от своих пользователей. DePIN Chain пересматривает структуру стоимости и позволяет своим пользователям получать выгоду от просмотра данных.

Global DePIN Chain доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Global DePIN Chain. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Global DePIN Chain Прогноз Цены

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