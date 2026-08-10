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Технический анализ DeepBook (DEEP) за сегодня

Технический анализ DeepBook (DEEP) за сегодня

Страница анализа DeepBook предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DEEP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DeepBook ниже.

Изменение цены DeepBook (DEEP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,015464--+0,57%-15,12%-58,71%
Узнайте больше о цене DeepBook

Технические индикаторы DeepBook

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DeepBook на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 20
Нейтрально 4
Покупка 2
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01541
0,01541
R2
0,01541
0,0154
R1
0,0154
0,0154
PP
0,0154
0,0154
S1
0,01539
0,01539
S2
0,01539
0,01539
S3
0,01538
0,01539

Рыночные сигналы DeepBook

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$2,18 M
$2,21 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$0,75 M
3-дневные активные продажи
$0,71 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$0,85 M
7-дневные активные продажи
$0,78 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала DeepBook

Чистый притокЦена DEEPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,04 M0,02
2026-08-09$0,05 M0,02
2026-08-08$0,15 M0,02
2026-08-07$0,02 M0,02
2026-08-06$0,02 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DEEP/USDT
$0,015459
$0,015459$0,015459
-4,68%
8.21M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DEEP в USD

Сумма

DEEP
DEEP
USD
USD

1 DEEP = 0,015464 USD

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