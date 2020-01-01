Токеномика DedaCoin (DEDA) Откройте для себя ключевую информацию о DedaCoin (DEDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DedaCoin (DEDA) DedaCoin - это инновационная цифровая валюта и финансовая экосистема, построенная на базе Binance Smart Chain и предназначенная для повышения эффективности и безопасности цифровых транзакций. Наша платформа предлагает полный набор услуг, включая цифровые платежи, децентрализованные финансовые решения (DeFi). Используя скорость и прозрачность технологии блокчейн, DedaCoin стремится предоставить пользователям надежную и децентрализованную платформу для управления их финансовой деятельностью. Официальный сайт: https://dedacoin.co Whitepaper: https://dedacoin.co/white-paper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808 Купить DEDA сейчас!

Токеномика и анализ цен DedaCoin (DEDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DedaCoin (DEDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,54B $ 2,54B $ 2,54B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,02B $ 2,02B $ 2,02B Исторический максимум: $ 19 999 $ 19 999 $ 19 999 Исторический минимум: $ 0,11535013232278021 $ 0,11535013232278021 $ 0,11535013232278021 Текущая цена: $ 0,7934 $ 0,7934 $ 0,7934 Узнайте больше о цене DedaCoin (DEDA)

Токеномика DedaCoin (DEDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DedaCoin (DEDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEDA, изучите текущую цену DEDA!

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