Токеномика DedaCoin (DEDA)

Токеномика DedaCoin (DEDA)

Откройте для себя ключевую информацию о DedaCoin (DEDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DedaCoin (DEDA)

DedaCoin - это инновационная цифровая валюта и финансовая экосистема, построенная на базе Binance Smart Chain и предназначенная для повышения эффективности и безопасности цифровых транзакций. Наша платформа предлагает полный набор услуг, включая цифровые платежи, децентрализованные финансовые решения (DeFi). Используя скорость и прозрачность технологии блокчейн, DedaCoin стремится предоставить пользователям надежную и децентрализованную платформу для управления их финансовой деятельностью.

Официальный сайт:
https://dedacoin.co
Whitepaper:
https://dedacoin.co/white-paper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808

Токеномика и анализ цен DedaCoin (DEDA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DedaCoin (DEDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,54B
$ 2,54B$ 2,54B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,02B
$ 2,02B$ 2,02B
Исторический максимум:
$ 19 999
$ 19 999$ 19 999
Исторический минимум:
$ 0,11535013232278021
$ 0,11535013232278021$ 0,11535013232278021
Текущая цена:
$ 0,7934
$ 0,7934$ 0,7934

Токеномика DedaCoin (DEDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DedaCoin (DEDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEDA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEDA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEDA, изучите текущую цену DEDA!

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История цены DedaCoin (DEDA)

Анализ истории цены DEDA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.