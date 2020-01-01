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Информация о DECENTRALIZED (DECENTRALIZED) DECENTRALIZED - это руна, символизирующая культуру Bitcoin. DECENTRALIZED, выбитая на Rune №2 с общим запасом в 21 млрд, была запущена командой, стоящей за CyberKongz, рекордным проектом NFT. Официальный сайт: http://cyberkongz.com# Обозреватель блоков: https://unisat.io/runes/detail/840000:2 Купить DECENTRALIZED сейчас!

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Токеномика DECENTRALIZED (DECENTRALIZED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DECENTRALIZED (DECENTRALIZED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DECENTRALIZED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DECENTRALIZED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DECENTRALIZED, изучите текущую цену DECENTRALIZED!

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