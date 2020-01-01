Токеномика Debitist (DBT) Откройте для себя ключевую информацию о Debitist (DBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Debitist (DBT) Debitist – это Web3-платформа на базе ИИ, созданная для дедженов, инвесторов и криптоэнтузиастов. Она предоставляет актуальную аналитику, умные инструменты и награды, превращая данные в ваше стратегическое преимущество в мире криптовалют. Официальный сайт: https://www.debitist.org/ Whitepaper: https://debitist-1.gitbook.io/debitist Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0xaEcC75DcfFFdB2c7d8bfae8c76bA253461A84235 Купить DBT сейчас!

Токеномика и анализ цен Debitist (DBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Debitist (DBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000000131 $ 0,000000131 $ 0,000000131 Узнайте больше о цене Debitist (DBT)

Токеномика Debitist (DBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Debitist (DBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DBT, изучите текущую цену DBT!

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