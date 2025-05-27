Что такое Debitist (DBT)

Debitist – это Web3-платформа на базе ИИ, созданная для дедженов, инвесторов и криптоэнтузиастов. Она предоставляет актуальную аналитику, умные инструменты и награды, превращая данные в ваше стратегическое преимущество в мире криптовалют.

Debitist доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Debitist. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Debitist Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Debitist, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена DBT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Debitist.

История цен Debitist

Отслеживание траектории движения цены DBT дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории DBT в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Debitist.

Как купить Debitist (DBT)

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DBT на местную валюту

1 DBT к VND ₫ 0,9846144 1 DBT к AUD A$ 0,000059136 1 DBT к GBP ￡ 0,000028032 1 DBT к EUR € 0,000033792 1 DBT к USD $ 0,0000384 1 DBT к MYR RM 0,000162048 1 DBT к TRY ₺ 0,001496064 1 DBT к JPY ¥ 0,00551616 1 DBT к RUB ₽ 0,003076608 1 DBT к INR ₹ 0,003278976 1 DBT к IDR Rp 0,629508096 1 DBT к PHP ₱ 0,002132736 1 DBT к EGP ￡E. 0,001911936 1 DBT к BRL R$ 0,000217728 1 DBT к CAD C$ 0,000052608 1 DBT к BDT ৳ 0,004678272 1 DBT к NGN ₦ 0,060759168 1 DBT к UAH ₴ 0,001596672 1 DBT к VES Bs 0,0036096 1 DBT к PKR Rs 0,010813824 1 DBT к KZT ₸ 0,019551744 1 DBT к THB ฿ 0,001256064 1 DBT к TWD NT$ 0,001151616 1 DBT к AED د.إ 0,000140928 1 DBT к CHF Fr 0,000031488 1 DBT к HKD HK$ 0,000300672 1 DBT к MAD .د.م 0,000352128 1 DBT к MXN $ 0,000738816

Источники Debitist

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Debitist Какова цена Debitist (DBT) сегодня? Текущая цена Debitist (DBT) составляет 0,0000384 USD . Какова рыночная капитализация Debitist (DBT)? Текущая рыночная капитализация Debitist составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения DBT на его рыночную цену в реальном времени 0,0000384 USD . Каково оборотное предложение Debitist (DBT)? Текущее оборотное предложение Debitist (DBT) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Debitist (DBT)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Debitist (DBT) составляет 1,5 USD . Каков 24-часовой объем торгов Debitist (DBT)? 24-часовой объем торгов Debitist (DBT) составляет $ 148,41K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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