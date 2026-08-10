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Технический анализ Data Network (DATA) за сегодня

Технический анализ Data Network (DATA) за сегодня

Страница анализа Data Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DATA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Data Network ниже.

Изменение цены Data Network (DATA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2089---1,42%-25,24%+39,26%
Узнайте больше о цене Data Network

Технические индикаторы Data Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Data Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 5
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2088
0,2088
R2
0,2088
0,2087
R1
0,2087
0,2087
PP
0,2087
0,2087
S1
0,2086
0,2086
S2
0,2086
0,2086
S3
0,2085
0,2086

Рыночные сигналы Data Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,11M
$1,16 M
$1,27 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Data Network

Чистый притокЦена DATAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,06 M0,21
2026-08-09$0,06 M0,21
2026-08-08$0,14 M0,21
2026-08-07$0,08 M0,21
2026-08-06$0,12 M0,21

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Data Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DATA/USDT
$0,2089
$0,2089$0,2089
-0,38%
452.39K (USDT)
DATA/USDC
$0,209
$0,209$0,209
-0,33%
250.08K (USDT)
DATA/ETH
$0,0001089
$0,0001089$0,0001089
0,00%
48.51K (USDT)
DATA/BTC
$0,000003214
$0,000003214$0,000003214
-0,03%
84.71K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DATA в USD

Сумма

DATA
DATA
USD
USD

1 DATA = 0,2089 USD

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