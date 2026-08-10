Технический анализ Data Network (DATA) за сегодня Страница анализа Data Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DATA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Data Network ниже. Регистрация

Изменение цены Data Network (DATA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,2089 -- -1,42% -25,24% +39,26%

Технические индикаторы Data Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Data Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 6 Нейтрально 5 Покупка 15 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 6 Нейтрально 5 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,2088 0,2088 R2 0,2088 0,2087 R1 0,2087 0,2087 PP 0,2087 0,2087 S1 0,2086 0,2086 S2 0,2086 0,2086 S3 0,2085 0,2086

Рыночные сигналы Data Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,11M $1,16 M $1,27 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,01 M 7-дневные активные продажи $0,01 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Data Network Чистый приток Цена DATAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,06 M 0,21 2026-08-09 $0,06 M 0,21 2026-08-08 $0,14 M 0,21 2026-08-07 $0,08 M 0,21 2026-08-06 $0,12 M 0,21 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Data Network (DATA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Data Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч DATA / USDT $0,2089 $0,2089 $0,2089 -0,38% 452.39K (USDT) Торговля DATA / USDC $0,209 $0,209 $0,209 -0,33% 250.08K (USDT) Торговля DATA / ETH $0,0001089 $0,0001089 $0,0001089 0,00% 48.51K (USDT) Торговля DATA / BTC $0,000003214 $0,000003214 $0,000003214 -0,03% 84.71K (USDT) Торговля