Токеномика dAppstore (DAPPX) Откройте для себя ключевую информацию о dAppstore (DAPPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dAppstore (DAPPX) DAPPX - это автономное Steam-подобное приложение, поддерживающее разработку, публикацию и монетизацию игр типа "играй и зарабатывай". Это приложение для запуска игр с рейтингом ААА (P2E) и блокчейн-приложений, а также один из самых удобных, дружелюбных и совершенных игровых магазинов dApp на рынке. Официальный сайт: https://dappstore.me Whitepaper: https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c Купить DAPPX сейчас!

Токеномика и анализ цен dAppstore (DAPPX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dAppstore (DAPPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 555.78K $ 555.78K $ 555.78K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 657.89M $ 657.89M $ 657.89M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.030222 $ 0.030222 $ 0.030222 Исторический минимум: $ 0.000603418337727454 $ 0.000603418337727454 $ 0.000603418337727454 Текущая цена: $ 0.0008448 $ 0.0008448 $ 0.0008448 Узнайте больше о цене dAppstore (DAPPX)

Токеномика dAppstore (DAPPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dAppstore (DAPPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DAPPX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DAPPX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAPPX, изучите текущую цену DAPPX!

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