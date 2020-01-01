Токеномика dAppstore (DAPPX)

Токеномика dAppstore (DAPPX)

Откройте для себя ключевую информацию о dAppstore (DAPPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о dAppstore (DAPPX)

DAPPX - это автономное Steam-подобное приложение, поддерживающее разработку, публикацию и монетизацию игр типа "играй и зарабатывай". Это приложение для запуска игр с рейтингом ААА (P2E) и блокчейн-приложений, а также один из самых удобных, дружелюбных и совершенных игровых магазинов dApp на рынке.

Официальный сайт:
https://dappstore.me
Whitepaper:
https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c

Токеномика и анализ цен dAppstore (DAPPX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене dAppstore (DAPPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 555.78K
$ 555.78K$ 555.78K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 657.89M
$ 657.89M$ 657.89M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0.030222
$ 0.030222$ 0.030222
Исторический минимум:
$ 0.000603418337727454
$ 0.000603418337727454$ 0.000603418337727454
Текущая цена:
$ 0.0008448
$ 0.0008448$ 0.0008448

Токеномика dAppstore (DAPPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики dAppstore (DAPPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DAPPX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DAPPX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DAPPX, изучите текущую цену DAPPX!

Как купить DAPPX

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История цены dAppstore (DAPPX)

Анализ истории цены DAPPX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.