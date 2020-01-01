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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по The Final Form Bull, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по The Final Form Bull, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ The Final Form Bull (CZ) за сегодня

Технический анализ The Final Form Bull (CZ) за сегодня

Страница анализа The Final Form Bull предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CZ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Final Form Bull ниже.

Изменение цены The Final Form Bull (CZ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,005366---3,32%-49,81%-28,46%
Узнайте больше о цене The Final Form Bull

Технические индикаторы The Final Form Bull

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Final Form Bull на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00543
0,00539
R2
0,00539
0,00536
R1
0,00535
0,00534
PP
0,00531
0,00531
S1
0,00527
0,00528
S2
0,00523
0,00526
S3
0,00519
0,00523

Рыночные сигналы The Final Form Bull

Текущий чистый объем открытых ордеров
-3,44M
$0,03 M
$3,47 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала The Final Form Bull

Чистый притокЦена CZUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о The Final Form Bull

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CZ/USD1
$0,005431
$0,005431$0,005431
-5,82%
10.04M (USDT)
CZ/USDT
$0,005366
$0,005366$0,005366
-6,72%
12.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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1 CZ = 0,005366 USD

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