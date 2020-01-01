Технический анализ The Final Form Bull (CZ) за сегодня Страница анализа The Final Form Bull предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CZ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Final Form Bull ниже. Регистрация

Изменение цены The Final Form Bull (CZ) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,005366 -- -3,32% -49,81% -28,46%

Технические индикаторы The Final Form Bull

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Final Form Bull на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 2 Покупка 11 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 0 Покупка 8 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00543 0,00539 R2 0,00539 0,00536 R1 0,00535 0,00534 PP 0,00531 0,00531 S1 0,00527 0,00528 S2 0,00523 0,00526 S3 0,00519 0,00523

Рыночные сигналы The Final Form Bull Текущий чистый объем открытых ордеров -3,44M $0,03 M $3,47 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,04 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,05 M 7-дневные активные продажи $0,04 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала The Final Form Bull Чистый приток Цена CZUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте The Final Form Bull (CZ) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Final Form Bull в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CZ / USD1 $0,005431 $0,005431 $0,005431 -5,82% 10.04M (USDT) Торговля CZ / USDT $0,005366 $0,005366 $0,005366 -6,72% 12.82M (USDT) Торговля