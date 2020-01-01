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Технический анализ Cysic (CYS) за сегодня

Технический анализ Cysic (CYS) за сегодня

Страница анализа Cysic предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CYS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cysic ниже.

Изменение цены Cysic (CYS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,946--+229,15%+222,53%+112,72%
Узнайте больше о цене Cysic

Технические индикаторы Cysic

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cysic на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,9416
0,9411
R2
0,9411
0,9408
R1
0,9409
0,9407
PP
0,9404
0,9404
S1
0,9402
0,9401
S2
0,9397
0,94
S3
0,9395
0,9397

Рыночные сигналы Cysic

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,40M
$1,38 M
$1,78 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,52M
3-дневные активные покупки
$31,79 M
3-дневные активные продажи
$31,27 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,10M
7-дневные активные покупки
$76,62 M
7-дневные активные продажи
$76,52 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Cysic

Чистый притокЦена CYSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CYS/USDT
$0,946
$0,946$0,946
-2,46%
3.49M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CYS в USD

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CYS
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USD

1 CYS = 0,946 USD

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