Токеномика Crowns (CWS)

Токеномика Crowns (CWS)

Откройте для себя ключевую информацию о Crowns (CWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Crowns (CWS)

Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

Официальный сайт:
https://www.seascape.network/
Whitepaper:
https://f2be4719-641d-430b-92d5-747132d8c9bd.filesusr.com/ugd/061436_2d3e0cc2c8cc41a0a42e3cc2d57c7e3e.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x99AA29Ac023057951781Dc5d1784E9A4C362Ce23

Токеномика и анализ цен Crowns (CWS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crowns (CWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 360,80K
$ 360,80K$ 360,80K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 4,85M
$ 4,85M$ 4,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 59,995
$ 59,995$ 59,995
Исторический минимум:
$ 0,047597490588792306
$ 0,047597490588792306$ 0,047597490588792306
Текущая цена:
$ 0,07436
$ 0,07436$ 0,07436

Токеномика Crowns (CWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Crowns (CWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CWS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CWS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CWS, изучите текущую цену CWS!

Как купить CWS

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История цены Crowns (CWS)

Анализ истории цены CWS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.