Токеномика Crowns (CWS) Откройте для себя ключевую информацию о Crowns (CWS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crowns (CWS) Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs) Официальный сайт: https://www.seascape.network/ Whitepaper: https://f2be4719-641d-430b-92d5-747132d8c9bd.filesusr.com/ugd/061436_2d3e0cc2c8cc41a0a42e3cc2d57c7e3e.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x99AA29Ac023057951781Dc5d1784E9A4C362Ce23 Купить CWS сейчас!

Токеномика и анализ цен Crowns (CWS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crowns (CWS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 360,80K $ 360,80K $ 360,80K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 4,85M $ 4,85M $ 4,85M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 59,995 $ 59,995 $ 59,995 Исторический минимум: $ 0,047597490588792306 $ 0,047597490588792306 $ 0,047597490588792306 Текущая цена: $ 0,07436 $ 0,07436 $ 0,07436 Узнайте больше о цене Crowns (CWS)

Токеномика Crowns (CWS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crowns (CWS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CWS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CWS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CWS, изучите текущую цену CWS!

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