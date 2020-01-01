Токеномика Chris World Asset (CWA) Откройте для себя ключевую информацию о Chris World Asset (CWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chris World Asset (CWA) Проект CWA совершает революцию в индустрии отдыха благодаря сочетанию передовых технологий. Он использует безопасность и прозрачность блокчейна для решения проблем конфиденциальности в сервисах бронирования гольфа, симуляторов гольфа, курортов и жилья. Официальный сайт: https://chrisworldasset.com/ Обозреватель блоков: https://optimistic.etherscan.io/token/0x34c0431c98cd37f8359f4445477619a815cb36bd Купить CWA сейчас!

Токеномика и анализ цен Chris World Asset (CWA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chris World Asset (CWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,66M $ 3,66M $ 3,66M Исторический максимум: $ 0,55 $ 0,55 $ 0,55 Исторический минимум: $ 0,002007648644318652 $ 0,002007648644318652 $ 0,002007648644318652 Текущая цена: $ 0,006097 $ 0,006097 $ 0,006097 Узнайте больше о цене Chris World Asset (CWA)

Токеномика Chris World Asset (CWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chris World Asset (CWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CWA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CWA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CWA, изучите текущую цену CWA!

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