Токеномика Chris World Asset (CWA)

Токеномика Chris World Asset (CWA)

Откройте для себя ключевую информацию о Chris World Asset (CWA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chris World Asset (CWA)

Проект CWA совершает революцию в индустрии отдыха благодаря сочетанию передовых технологий. Он использует безопасность и прозрачность блокчейна для решения проблем конфиденциальности в сервисах бронирования гольфа, симуляторов гольфа, курортов и жилья.

Официальный сайт:
https://chrisworldasset.com/
Обозреватель блоков:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x34c0431c98cd37f8359f4445477619a815cb36bd

Токеномика и анализ цен Chris World Asset (CWA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chris World Asset (CWA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 600,00M
$ 600,00M$ 600,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,66M
$ 3,66M$ 3,66M
Исторический максимум:
$ 0,55
$ 0,55$ 0,55
Исторический минимум:
$ 0,002007648644318652
$ 0,002007648644318652$ 0,002007648644318652
Текущая цена:
$ 0,006097
$ 0,006097$ 0,006097

Токеномика Chris World Asset (CWA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chris World Asset (CWA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CWA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CWA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CWA, изучите текущую цену CWA!

Как купить CWA

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История цены Chris World Asset (CWA)

Анализ истории цены CWA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CWA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.