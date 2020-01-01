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Технический анализ Cupsey (CUPSEY) за сегодня

Технический анализ Cupsey (CUPSEY) за сегодня

Страница анализа Cupsey предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CUPSEY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cupsey ниже.

Изменение цены Cupsey (CUPSEY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,013386--+91,66%+154,87%+569,30%
Узнайте больше о цене Cupsey

Технические индикаторы Cupsey

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cupsey на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 1Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01328
0,01325
R2
0,01325
0,01323
R1
0,01323
0,01322
PP
0,0132
0,0132
S1
0,01318
0,01318
S2
0,01315
0,01317
S3
0,01313
0,01315

Рыночные сигналы Cupsey

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,09 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Cupsey

Чистый притокЦена CUPSEYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CUPSEY/USD1
$0,013518
$0,013518$0,013518
+0,15%
4.09M (USDT)
CUPSEY/USDT
$0,013386
$0,013386$0,013386
+0,08%
5.07M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CUPSEY в USD

Сумма

CUPSEY
CUPSEY
USD
USD

1 CUPSEY = 0,013386 USD

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