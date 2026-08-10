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Технический анализ Citrea (CTR) за сегодня

Технический анализ Citrea (CTR) за сегодня

Страница анализа Citrea предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CTR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Citrea ниже.

Изменение цены Citrea (CTR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007909--+10,72%-8,40%-1,14%
Узнайте больше о цене Citrea

Технические индикаторы Citrea

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Citrea на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 1
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00795
0,007945
R2
0,007945
0,00794
R1
0,007936
0,007937
PP
0,007931
0,007931
S1
0,007922
0,007926
S2
0,007917
0,007923
S3
0,007908
0,007917

Рыночные сигналы Citrea

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$1,71 M
$1,83 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,21 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Citrea

Чистый притокЦена CTRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,01
2026-08-09-$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,01 M0,01
2026-08-07-$0,02 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CTR/USDT
$0,007909
$0,007909$0,007909
-3,34%
7.29M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CTR в USD

Сумма

CTR
CTR
USD
USD

1 CTR = 0,007908 USD

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