Токеномика Chain Talk Daily (CTD)

Токеномика Chain Talk Daily (CTD)

Откройте для себя ключевую информацию о Chain Talk Daily (CTD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Chain Talk Daily (CTD)

«Chain Talk Daily» – это серия передач на тему BSC, в которой CZ и He Yi в увлекательной форме рассказывают о новостях и концепциях блокчейна.

Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7f890a4a575558307826C82e4cb6E671f3178bfc

Токеномика и анализ цен Chain Talk Daily (CTD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chain Talk Daily (CTD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,004441
$ 0,004441$ 0,004441
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0002522
$ 0,0002522$ 0,0002522

Токеномика Chain Talk Daily (CTD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Chain Talk Daily (CTD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CTD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CTD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTD, изучите текущую цену CTD!

Как купить CTD

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История цены Chain Talk Daily (CTD)

Анализ истории цены CTD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CTD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.