Токеномика Chain Talk Daily (CTD) Откройте для себя ключевую информацию о Chain Talk Daily (CTD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chain Talk Daily (CTD) «Chain Talk Daily» – это серия передач на тему BSC, в которой CZ и He Yi в увлекательной форме рассказывают о новостях и концепциях блокчейна. Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7f890a4a575558307826C82e4cb6E671f3178bfc Купить CTD сейчас!

Токеномика и анализ цен Chain Talk Daily (CTD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chain Talk Daily (CTD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,004441 $ 0,004441 $ 0,004441 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0002522 $ 0,0002522 $ 0,0002522 Узнайте больше о цене Chain Talk Daily (CTD)

Токеномика Chain Talk Daily (CTD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chain Talk Daily (CTD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CTD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CTD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CTD, изучите текущую цену CTD!

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История цены Chain Talk Daily (CTD) Анализ истории цены CTD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CTD прямо сейчас!

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