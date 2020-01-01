Токеномика Crypto Allstars (CSTARS)

Токеномика Crypto Allstars (CSTARS)

Откройте для себя ключевую информацию о Crypto Allstars (CSTARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Crypto Allstars (CSTARS)

Crypto Allstars представляет Meme Vault, объединяющий все мемкоины в единую платформу для стейкинга с высокими вознаграждениями. Инновационный Meme Index предлагает упрощенный, инклюзивный подход, позволяя пользователям совершать стейкинг различных мемкоинов, получая выгоду от единого роста. После успешной предпродажи токен $STARS возглавит новую волну инноваций в экосистеме мемкоинов. Присоединяйтесь к движению и почувствуйте будущее объединения мемкоинов!

Официальный сайт:
https://cryptoallstars.io/
Whitepaper:
https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5

Токеномика и анализ цен Crypto Allstars (CSTARS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crypto Allstars (CSTARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,75M
$ 1,75M$ 1,75M
Общее предложение:
$ 42,07B
$ 42,07B$ 42,07B
Оборотное предложение:
$ 42,07B
$ 42,07B$ 42,07B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,75M
$ 1,75M$ 1,75M
Исторический максимум:
$ 0,000595
$ 0,000595$ 0,000595
Исторический минимум:
$ 0,000036992760386762
$ 0,000036992760386762$ 0,000036992760386762
Текущая цена:
$ 0,00004149
$ 0,00004149$ 0,00004149

Токеномика Crypto Allstars (CSTARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Crypto Allstars (CSTARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CSTARS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CSTARS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSTARS, изучите текущую цену CSTARS!

Как купить CSTARS

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История цены Crypto Allstars (CSTARS)

Анализ истории цены CSTARS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CSTARS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.