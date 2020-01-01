Токеномика Crypto Allstars (CSTARS) Откройте для себя ключевую информацию о Crypto Allstars (CSTARS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crypto Allstars (CSTARS) Crypto Allstars представляет Meme Vault, объединяющий все мемкоины в единую платформу для стейкинга с высокими вознаграждениями. Инновационный Meme Index предлагает упрощенный, инклюзивный подход, позволяя пользователям совершать стейкинг различных мемкоинов, получая выгоду от единого роста. После успешной предпродажи токен $STARS возглавит новую волну инноваций в экосистеме мемкоинов. Присоединяйтесь к движению и почувствуйте будущее объединения мемкоинов! Официальный сайт: https://cryptoallstars.io/ Whitepaper: https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5 Купить CSTARS сейчас!

Токеномика и анализ цен Crypto Allstars (CSTARS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crypto Allstars (CSTARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Общее предложение: $ 42,07B $ 42,07B $ 42,07B Оборотное предложение: $ 42,07B $ 42,07B $ 42,07B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Исторический максимум: $ 0,000595 $ 0,000595 $ 0,000595 Исторический минимум: $ 0,000036992760386762 $ 0,000036992760386762 $ 0,000036992760386762 Текущая цена: $ 0,00004149 $ 0,00004149 $ 0,00004149 Узнайте больше о цене Crypto Allstars (CSTARS)

Токеномика Crypto Allstars (CSTARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crypto Allstars (CSTARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSTARS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSTARS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSTARS, изучите текущую цену CSTARS!

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