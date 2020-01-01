Токеномика Crypto Allstars (CSTARS)
Информация о Crypto Allstars (CSTARS)
Crypto Allstars представляет Meme Vault, объединяющий все мемкоины в единую платформу для стейкинга с высокими вознаграждениями. Инновационный Meme Index предлагает упрощенный, инклюзивный подход, позволяя пользователям совершать стейкинг различных мемкоинов, получая выгоду от единого роста. После успешной предпродажи токен $STARS возглавит новую волну инноваций в экосистеме мемкоинов. Присоединяйтесь к движению и почувствуйте будущее объединения мемкоинов!
Токеномика и анализ цен Crypto Allstars (CSTARS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crypto Allstars (CSTARS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Crypto Allstars (CSTARS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Crypto Allstars (CSTARS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CSTARS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CSTARS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSTARS, изучите текущую цену CSTARS!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 CSTARS = 0,00004149 USD