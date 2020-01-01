Токеномика CRT Project (CRT)

Токеномика CRT Project (CRT)

Откройте для себя ключевую информацию о CRT Project (CRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CRT Project (CRT)

CRT Project (Create to Reality Token) – это децентрализованная экосистема контента на базе искусственного интеллекта, которая превращает пользовательские истории в реальные медиапродукты. Позволяя пользователям совместно писать и представлять сценарии повествования, CRT использует передовой искусственный интеллект для адаптации этих материалов в структурированные сценарии и визуальные раскадровки.

Официальный сайт:
https://www.crt-project.xyz
Whitepaper:
https://crt-project.gitbook.io/crt-project-docs
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x0A4105A67940724194219c0bd683D57A2A51a819

Токеномика и анализ цен CRT Project (CRT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CRT Project (CRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,03724
$ 0,03724$ 0,03724
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,001527
$ 0,001527$ 0,001527

Токеномика CRT Project (CRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CRT Project (CRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CRT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CRT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRT, изучите текущую цену CRT!

Как купить CRT

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История цены CRT Project (CRT)

Анализ истории цены CRT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.