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Технический анализ ONEchain (CROSS) за сегодня

Технический анализ ONEchain (CROSS) за сегодня

Страница анализа ONEchain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CROSS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ONEchain ниже.

Изменение цены ONEchain (CROSS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,10704--+10,75%+36,86%+12,88%
Узнайте больше о цене ONEchain

Технические индикаторы ONEchain

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ONEchain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 1
Покупка 13
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 0Покупка 5
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,10734
0,10731
R2
0,10731
0,10727
R1
0,10724
0,10725
PP
0,10721
0,10721
S1
0,10714
0,10717
S2
0,10711
0,10715
S3
0,10704
0,10711

Рыночные сигналы ONEchain

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,31M
$2,99 M
$3,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,15 M
7-дневные активные продажи
$0,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ONEchain

Чистый притокЦена CROSSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CROSS/USDT
$0,10704
$0,10704$0,10704
+7,67%
592.18K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CROSS в USD

Сумма

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USD
USD

1 CROSS = 0,10704 USD

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