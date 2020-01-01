Токеномика Cryptify AI (CRAI) Откройте для себя ключевую информацию о Cryptify AI (CRAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cryptify AI (CRAI) Cryptify AI использует искусственный интеллект и большие данные для оптимизации маркетинга влияния, связывая кампании с реальными результатами и помогая компаниям максимизировать ROI. Официальный сайт: https://cryptify.ai/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Купить CRAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Cryptify AI (CRAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cryptify AI (CRAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Исторический минимум: $ 0.002820885608552271 $ 0.002820885608552271 $ 0.002820885608552271 Текущая цена: $ 0.003402 $ 0.003402 $ 0.003402 Узнайте больше о цене Cryptify AI (CRAI)

Токеномика Cryptify AI (CRAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cryptify AI (CRAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRAI, изучите текущую цену CRAI!

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