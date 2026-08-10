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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CoW Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CoW Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ CoW Protocol (COW) за сегодня

Технический анализ CoW Protocol (COW) за сегодня

Страница анализа CoW Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COW, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CoW Protocol ниже.

Изменение цены CoW Protocol (COW)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1055---5,72%-25,08%-44,07%
Узнайте больше о цене CoW Protocol

Технические индикаторы CoW Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CoW Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 1
Нейтрально 16
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 0Нейтрально 7Покупка 7
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 9Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1055
0,1054
R2
0,1054
0,1054
R1
0,1054
0,1054
PP
0,1053
0,1053
S1
0,1053
0,1053
S2
0,1052
0,1053
S3
0,1052
0,1052

Рыночные сигналы CoW Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,62M
$3,53 M
$2,90 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,11 M
7-дневные активные продажи
$0,11 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала CoW Protocol

Чистый притокЦена COWUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,11
2026-08-09$0,01 M0,11
2026-08-08$0,02 M0,11
2026-08-07$0,01 M0,11
2026-08-06$0,05 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COW/USDT
$0,1055
$0,1055$0,1055
-1,58%
486.74K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор COW в USD

Сумма

COW
COW
USD
USD

1 COW = 0,1055 USD

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