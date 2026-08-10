Технический анализ CoW Protocol (COW) за сегодня Страница анализа CoW Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COW, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CoW Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены CoW Protocol (COW) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1055 -- -5,72% -25,08% -44,07%

Технические индикаторы CoW Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CoW Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 16 Покупка 9 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 0 Нейтрально 7 Покупка 7 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 9 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1055 0,1054 R2 0,1054 0,1054 R1 0,1054 0,1054 PP 0,1053 0,1053 S1 0,1053 0,1053 S2 0,1052 0,1053 S3 0,1052 0,1052

Рыночные сигналы CoW Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров 0,62M $3,53 M $2,90 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,05 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,11 M 7-дневные активные продажи $0,11 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала CoW Protocol Чистый приток Цена COWUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,03 M 0,11 2026-08-09 $0,01 M 0,11 2026-08-08 $0,02 M 0,11 2026-08-07 $0,01 M 0,11 2026-08-06 $0,05 M 0,10 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте CoW Protocol (COW) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CoW Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч COW / USDT $0,1055 $0,1055 $0,1055 -1,58% 486.74K (USDT) Торговля