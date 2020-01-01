Токеномика Covenant (COVN) Откройте для себя ключевую информацию о Covenant (COVN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Covenant (COVN) Covenant Child aims to establish a decentralized game service environment as its top priority and is expected to show a more evolved game performance ecosystem from the existing Play-to-Earn (P2E) structure. Covenant Child is a unique strategy RPG game. It was developed so that anyone can quickly and conveniently experience the Play-to-Earn (P2E) element by combining user-friendly operability and character development progression. Официальный сайт: https://covenantchild.game/ Whitepaper: https://covenantchild.gitbook.io/covenantchild-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x19ac2659599fd01c853de846919544276ad26f50 Купить COVN сейчас!

Токеномика и анализ цен Covenant (COVN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Covenant (COVN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 50,791 $ 50,791 $ 50,791 Исторический минимум: $ 0,00214904404932278 $ 0,00214904404932278 $ 0,00214904404932278 Текущая цена: $ 0,000935 $ 0,000935 $ 0,000935 Узнайте больше о цене Covenant (COVN)

Токеномика Covenant (COVN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Covenant (COVN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COVN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COVN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COVN, изучите текущую цену COVN!

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