Токеномика Covenant (COVN)

Токеномика Covenant (COVN)

Откройте для себя ключевую информацию о Covenant (COVN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Covenant (COVN)

Covenant Child aims to establish a decentralized game service environment as its top priority and is expected to show a more evolved game performance ecosystem from the existing Play-to-Earn (P2E) structure. Covenant Child is a unique strategy RPG game. It was developed so that anyone can quickly and conveniently experience the Play-to-Earn (P2E) element by combining user-friendly operability and character development progression.

Официальный сайт:
https://covenantchild.game/
Whitepaper:
https://covenantchild.gitbook.io/covenantchild-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x19ac2659599fd01c853de846919544276ad26f50

Токеномика и анализ цен Covenant (COVN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Covenant (COVN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 50,791
$ 50,791$ 50,791
Исторический минимум:
$ 0,00214904404932278
$ 0,00214904404932278$ 0,00214904404932278
Текущая цена:
$ 0,000935
$ 0,000935$ 0,000935

Токеномика Covenant (COVN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Covenant (COVN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COVN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COVN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COVN, изучите текущую цену COVN!

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История цены Covenant (COVN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.