Технический анализ Cookie DAO (COOKIE) за сегодня Страница анализа Cookie DAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COOKIE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cookie DAO ниже. Регистрация

Изменение цены Cookie DAO (COOKIE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01249 -- +62,90% +34,93% -34,99%

Технические индикаторы Cookie DAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cookie DAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 3 Покупка 5 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 3 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01255 0,01254 R2 0,01254 0,01252 R1 0,01251 0,01251 PP 0,0125 0,0125 S1 0,01247 0,01248 S2 0,01246 0,01247 S3 0,01243 0,01246

Рыночные сигналы Cookie DAO Текущий чистый объем открытых ордеров -0,36M $1,50 M $1,86 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $5,16 M 3-дневные активные продажи $5,16 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $5,97 M 7-дневные активные продажи $5,97 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Cookie DAO Чистый приток Цена COOKIEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,42 M 0,01 2026-08-09 $0,01 M 0,01 2026-08-08 -$0,03 M 0,01 2026-08-07 -$0,16 M 0,01 2026-08-06 -$0,01 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Cookie DAO (COOKIE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Cookie DAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч COOKIE / USDT $0,01249 $0,01249 $0,01249 +0,48% 21.24M (USDT) Торговля COOKIE / USDC $0,012486 $0,012486 $0,012486 +0,79% 4.12M (USDT) Торговля