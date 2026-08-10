Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Cookie DAO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Cookie DAO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о COOKIE

Информация о цене COOKIE

Что такое COOKIE

Whitepaper COOKIE

Официальный сайт COOKIE

Токеномика COOKIE

Прогноз цен COOKIE

История COOKIE

Руководство по покупке COOKIE

Конвертер валют COOKIE в фиат

COOKIE на споте

Фьючерсы COOKIE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Cookie DAO (COOKIE) за сегодня

Технический анализ Cookie DAO (COOKIE) за сегодня

Страница анализа Cookie DAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COOKIE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Cookie DAO ниже.

Изменение цены Cookie DAO (COOKIE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01249--+62,90%+34,93%-34,99%
Узнайте больше о цене Cookie DAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Cookie DAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 3
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01255
0,01254
R2
0,01254
0,01252
R1
0,01251
0,01251
PP
0,0125
0,0125
S1
0,01247
0,01248
S2
0,01246
0,01247
S3
0,01243
0,01246

Рыночные сигналы Cookie DAO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,36M
$1,50 M
$1,86 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$5,16 M
3-дневные активные продажи
$5,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$5,97 M
7-дневные активные продажи
$5,97 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Cookie DAO

Чистый притокЦена COOKIEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,42 M0,01
2026-08-09$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,03 M0,01
2026-08-07-$0,16 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Cookie DAO

Торгуйте Cookie DAO (COOKIE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Cookie DAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COOKIE/USDT
$0,01249
$0,01249$0,01249
+0,48%
21.24M (USDT)
COOKIE/USDC
$0,012486
$0,012486$0,012486
+0,79%
4.12M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор COOKIE в USD

Сумма

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0,01249 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.