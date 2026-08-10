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Технический анализ mETHProtocol (COOK) за сегодня

Технический анализ mETHProtocol (COOK) за сегодня

Страница анализа mETHProtocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COOK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе mETHProtocol ниже.

Изменение цены mETHProtocol (COOK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002468--+1,31%-7,05%-15,60%
Узнайте больше о цене mETHProtocol

Поток капитала METHProtocol

Чистый притокЦена COOKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о mETHProtocol

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COOK/USDT
$0,002468
$0,002468$0,002468
-0,04%
21.75M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор COOK в USD

Сумма

COOK
COOK
USD
USD

1 COOK = 0,002468 USD

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