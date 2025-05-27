Что такое COOK-MNT (COOK-MNT)

Разработанный на 1 уровне Ethereum (L1) и управляемый Mantle, протокол mETH с конца 2023 года предоставляет пользователям доступ к $mETH — накопительному токену, который высоко совместим с различными DeFi-приложениями в сети Mantle Network L2, предлагая дополнительные возможности для получения дохода. Пользователи стейкают ETH через mETH Protocol и получают доходный $mETH, а затем могут вывести $mETH, чтобы получить первоначально застейканные ETH и накопленные вознаграждения.

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