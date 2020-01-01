Токеномика Convergence (CONV) Откройте для себя ключевую информацию о Convergence (CONV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Convergence (CONV) Convergence is a new age protocol allowing both retail and enterprise users to swap between real-world assets and blockchain-based DeFi utility tokens seamlessly. Convergence aims to be the go-to decentralized interchangeable assets protocol. Официальный сайт: https://conv.finance/ Whitepaper: https://conv.finance/Convergence_whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc834fa996fa3bec7aad3693af486ae53d8aa8b50 Купить CONV сейчас!

Токеномика и анализ цен Convergence (CONV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Convergence (CONV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 125,81K $ 125,81K $ 125,81K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 3,93B $ 3,93B $ 3,93B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,24411 $ 0,24411 $ 0,24411 Исторический минимум: $ 0,000029898924068068 $ 0,000029898924068068 $ 0,000029898924068068 Текущая цена: $ 0,00003201 $ 0,00003201 $ 0,00003201 Узнайте больше о цене Convergence (CONV)

Токеномика Convergence (CONV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Convergence (CONV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CONV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CONV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CONV, изучите текущую цену CONV!

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