Токеномика Convergence (CONV)

Токеномика Convergence (CONV)

Откройте для себя ключевую информацию о Convergence (CONV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Convergence (CONV)

Convergence is a new age protocol allowing both retail and enterprise users to swap between real-world assets and blockchain-based DeFi utility tokens seamlessly. Convergence aims to be the go-to decentralized interchangeable assets protocol.

Официальный сайт:
https://conv.finance/
Whitepaper:
https://conv.finance/Convergence_whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc834fa996fa3bec7aad3693af486ae53d8aa8b50

Токеномика и анализ цен Convergence (CONV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Convergence (CONV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 125,81K
$ 125,81K$ 125,81K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 3,93B
$ 3,93B$ 3,93B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,24411
$ 0,24411$ 0,24411
Исторический минимум:
$ 0,000029898924068068
$ 0,000029898924068068$ 0,000029898924068068
Текущая цена:
$ 0,00003201
$ 0,00003201$ 0,00003201

Токеномика Convergence (CONV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Convergence (CONV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CONV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CONV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CONV, изучите текущую цену CONV!

Как купить CONV

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История цены Convergence (CONV)

Анализ истории цены CONV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.