Токеномика COMBO (COMBO) Откройте для себя ключевую информацию о COMBO (COMBO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COMBO (COMBO) Официальный сайт: https://combonetwork.io/ Whitepaper: https://docs.combonetwork.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xc03fbf20a586fa89c2a5f6f941458e1fbc40c661 Купить COMBO сейчас!

Токеномика и анализ цен COMBO (COMBO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COMBO (COMBO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 746,33K $ 746,33K $ 746,33K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 84,07M $ 84,07M $ 84,07M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Исторический минимум: $ 0,00019365616528 $ 0,00019365616528 $ 0,00019365616528 Текущая цена: $ 0,008877 $ 0,008877 $ 0,008877 Узнайте больше о цене COMBO (COMBO)

Токеномика COMBO (COMBO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COMBO (COMBO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COMBO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COMBO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COMBO, изучите текущую цену COMBO!

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