Технический анализ Collect on Fanable (COLLECT) за сегодня Страница анализа Collect on Fanable предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COLLECT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Collect on Fanable ниже. Регистрация

Изменение цены Collect on Fanable (COLLECT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,05482 -- +4,75% +31,58% +3,08%

Технические индикаторы Collect on Fanable

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Collect on Fanable на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 3 Покупка 10 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 1 Покупка 7 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,05499 0,05498 R2 0,05498 0,05497 R1 0,05497 0,05497 PP 0,05496 0,05496 S1 0,05495 0,05495 S2 0,05494 0,05495 S3 0,05493 0,05494

Рыночные сигналы Collect on Fanable Текущий чистый объем открытых ордеров -0,38M $2,78 M $3,16 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,23 M 3-дневные активные продажи $0,21 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,58 M 7-дневные активные продажи $0,58 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Collect on Fanable Чистый приток Цена COLLECTUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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