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Технический анализ Collect on Fanable (COLLECT) за сегодня

Технический анализ Collect on Fanable (COLLECT) за сегодня

Страница анализа Collect on Fanable предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COLLECT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Collect on Fanable ниже.

Изменение цены Collect on Fanable (COLLECT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05482--+4,75%+31,58%+3,08%
Узнайте больше о цене Collect on Fanable

Технические индикаторы Collect on Fanable

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Collect on Fanable на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 3
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05499
0,05498
R2
0,05498
0,05497
R1
0,05497
0,05497
PP
0,05496
0,05496
S1
0,05495
0,05495
S2
0,05494
0,05495
S3
0,05493
0,05494

Рыночные сигналы Collect on Fanable

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,38M
$2,78 M
$3,16 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,23 M
3-дневные активные продажи
$0,21 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,58 M
7-дневные активные продажи
$0,58 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Collect on Fanable

Чистый притокЦена COLLECTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COLLECT/USDT
$0,05482
$0,05482$0,05482
-0,10%
1.40M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор COLLECT в USD

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COLLECT
USD
USD

1 COLLECT = 0,05482 USD

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