Токеномика Colle AI (COLLE) Откройте для себя ключевую информацию о Colle AI (COLLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Colle AI (COLLE) Collé – это революционный мультичейн генератор видео и изображений с искусственным интеллектом, использующим передовые технологии, в частности OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora и Stability AI (Stable Diffusion). Официальный сайт: https://colle.ai Whitepaper: https://litepaper.colle.ai Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e Купить COLLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Colle AI (COLLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Colle AI (COLLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M Исторический максимум: $ 0,145 $ 0,145 $ 0,145 Исторический минимум: $ 0,000156552209345118 $ 0,000156552209345118 $ 0,000156552209345118 Текущая цена: $ 0,000365 $ 0,000365 $ 0,000365 Узнайте больше о цене Colle AI (COLLE)

Токеномика Colle AI (COLLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Colle AI (COLLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COLLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COLLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COLLE, изучите текущую цену COLLE!

Как купить COLLE Заинтересованы в добавлении Colle AI (COLLE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки COLLE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить COLLE на MEXC прямо сейчас!

История цены Colle AI (COLLE) Анализ истории цены COLLE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены COLLE прямо сейчас!

Прогноз цены COLLE Хотите узнать, куда может двигаться COLLE? Наша страница прогноза цены COLLE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена COLLE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!