Токеномика COCK (COCK) Откройте для себя ключевую информацию о COCK (COCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о COCK (COCK) Token COCK ($COCK) – это не просто очередной мемкоин – это самый инновационный, увлекательный и быстрорастущий проект #MEMEFI в криптовалютном пространстве. Мы создали первый в экосистеме токен, который сочетает в себе механику DeFi, теорию игр, вовлечение сообщества и реальное получение дохода для обеспечения устойчивого роста, вознаграждения и полезности для держателей. Официальный сайт: https://cockcardano.io/ Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/token/49e423161ef818adc475c783571cb479d5f15ad52a01a240eacc0d3b434f434b Купить COCK сейчас!

Токеномика и анализ цен COCK (COCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене COCK (COCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,013893 $ 0,013893 $ 0,013893 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001256 $ 0,001256 $ 0,001256 Узнайте больше о цене COCK (COCK)

Токеномика COCK (COCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики COCK (COCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COCK, изучите текущую цену COCK!

Как купить COCK Заинтересованы в добавлении COCK (COCK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки COCK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить COCK на MEXC прямо сейчас!

История цены COCK (COCK) Анализ истории цены COCK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены COCK прямо сейчас!

Прогноз цены COCK Хотите узнать, куда может двигаться COCK? Наша страница прогноза цены COCK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена COCK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!