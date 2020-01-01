Технический анализ ChainOpera AI (COAI) за сегодня Страница анализа ChainOpera AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ChainOpera AI ниже. Регистрация

Изменение цены ChainOpera AI (COAI) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,3814 -- +17,10% +26,08% +0,76%

Технические индикаторы ChainOpera AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ChainOpera AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 0 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,3859 0,3856 R2 0,3856 0,3852 R1 0,385 0,385 PP 0,3847 0,3847 S1 0,3841 0,3843 S2 0,3838 0,3841 S3 0,3832 0,3838

Рыночные сигналы ChainOpera AI Текущий чистый объем открытых ордеров -0,57M $4,92 M $5,49 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $1,78 M 3-дневные активные продажи $1,78 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $2,86 M 7-дневные активные продажи $2,87 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала ChainOpera AI Чистый приток Цена COAIUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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