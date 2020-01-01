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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ChainOpera AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ChainOpera AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ChainOpera AI (COAI) за сегодня

Технический анализ ChainOpera AI (COAI) за сегодня

Страница анализа ChainOpera AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ChainOpera AI ниже.

Изменение цены ChainOpera AI (COAI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3814--+17,10%+26,08%+0,76%
Узнайте больше о цене ChainOpera AI

Технические индикаторы ChainOpera AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ChainOpera AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3859
0,3856
R2
0,3856
0,3852
R1
0,385
0,385
PP
0,3847
0,3847
S1
0,3841
0,3843
S2
0,3838
0,3841
S3
0,3832
0,3838

Рыночные сигналы ChainOpera AI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,57M
$4,92 M
$5,49 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$1,78 M
3-дневные активные продажи
$1,78 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$2,86 M
7-дневные активные продажи
$2,87 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ChainOpera AI

Чистый притокЦена COAIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COAI/USDT
$0,3814
$0,3814$0,3814
+0,44%
726.80K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор COAI в USD

Сумма

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 0,3814 USD

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