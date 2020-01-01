Токеномика Clanker Index (CLX) Откройте для себя ключевую информацию о Clanker Index (CLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Clanker Index (CLX) Clanker – это набор смарт-контрактов, создающих рынки токенов, которые вознаграждают создателей токенов. Официальный сайт: https://www.clanker.world/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x44551CA46Fa5592bb572E20043f7C3D54c85cAD7 Купить CLX сейчас!

Токеномика и анализ цен Clanker Index (CLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Clanker Index (CLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 20 $ 20 $ 20 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 1,491 $ 1,491 $ 1,491 Узнайте больше о цене Clanker Index (CLX)

Токеномика Clanker Index (CLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Clanker Index (CLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CLX, изучите текущую цену CLX!

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